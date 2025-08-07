В квартиру экс-участницы «Дома-2» Полины Малининой перед смертью заходил мужчина

В квартиру бывшей участницы проекта «Дом-2» Полины Малининой перед смертью заходил неизвестный мужчина. Спустя время он покинул жилище, но уже в другой одежде.

Об этом сообщили в программе «Кстати».

Тело Малининой в квартире площадью 20 квадратных метров могло пролежать три дня, пока ее не нашли друзья. Перед этим Полина ехала в лифте с неизвестным мужчиной – это засвидетельствовали камеры видеонаблюдения.

«Когда они поднимаются на этаж, он странно себя ведет: закатывает глаза и усиленно двигает челюстью», - сообщают журналисты.

В лифте пара не разговаривала, вместе с мужчиной Полина зашла в квартиру и больше не выходила.

«Мужчина на следующее утро спешно стремится покинуть квартиру, причем уже в другой одежде и оглядываясь по сторонам. Также он предпочитает лифту лестницу», - отметили журналисты.

В смерти Малининой будет разбираться следствие. Пока нет информации, когда похоронят 24-летнюю звезду «Дома-2».

Напомним, она попала в проект в 2021 году. Малинина покинула телестройку в 2024-м и работала моделью.