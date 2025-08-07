Умерла 24-летняя экс-участница «Дома-2» Полина Малинина

Скоропостижно скончалась бывшая участница реалити «Дом-2» Полина Малинина. Ей было 24 года. После ухода из телестройки она возглавила филиал модельного агентства. О смерти девушки сообщили в программе «Кстати».

По предварительной информации, причиной ухода из жизни Полины стала передозировка запрещенными веществами*(Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Отмечается, что девушка скончалась в «трущобах».

К слову, Малинина родилась в Нижнем Новгороде. В городе она работала моделью, но в 2021 году прошла кастинг в «Дом-2» и уехала в Москву. На проекте она встречалась с Давидом Дангой. Их отношения продлились два месяца.

После завершения съемок Полина вернулась домой и вновь занялась моделингом. По данным СМИ, в ее агентстве обманывали людей. Девушек приглашали на работу, а после брали с них деньги, навязывали кредиты. Всего жертвами фирмы стали около 400 человек.

Ранее умерла мама актера Брэда Питта Джейн Этта Питт. Ей было 84 года.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.