В квартире всегда посторонние люди, мать пьет: двухлетний мальчик умер в неблагополучной семье

Двухлетний мальчик умер при невыясненных обстоятельствах на юго-востоке Москвы. Несовершеннолетний рос в неблагополучной семье, в которой мать выпивает, а отец пропал, передает mk.ru.

Мальчик скончался сегодня ночью в жилом доме на Волгоградском проспекте. Мама ребенка принесла его на руках к соседке и попросила вызвать врачей. Малыш при этом был избит. На нем виднелись гематомы и кровь.

На вопрос соседки о том, что произошло, женщина не ответила, зато поинтересовалась, нет ли у той выпить. В итоге несовершеннолетний скончался. Прибывшие врачи не смогли реанимировать ребенка.

По данным СМИ, москвичка, чей сын умер, не работает и злоупотребляет алкоголем. В семье воспитывались четыре ребенка. Дома всегда были посторонние люди.

Ранее в Ярославской области трехлетний ребенок внезапно упал в обморок и умер. У него был врожденный порок сердца.