В квартире-студии в Подмосковье были найдены трупы мужчины и женщины

16 марта в квартире-студии в Подмосковье были найдены тела 34-летнего мужчины и 49 летней женщины. Согласно предварительным данным, пара умерла из-за передозировки запрещенных веществ. Об этом сообщает mk.ru.

Племянник 49-летней россиянки пытался связаться с ней по телефону два дня, но та не брала трубку. Он обеспокоился состоянием родственницы и решил навестить ее.

Когда мужчина вошел в квартиру, то обнаружил трупы женщины и ее 34-летнего сожителя. На телах не было видимых следов насильственной смерти.

Мужчина попросил соседку вызвать стражей правопорядка. Во время осмотра квартиры полицейские заметили упаковки от наркотических средств, которые сожители употребили незадолго до смерти.

Соседи утверждают, что пара часто ругалась, а мужчину не раз видели в странном состоянии. Известно, что он уже привлекался к уголовной ответственности по статье о разбое, а его сожительница влезала в долги.

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