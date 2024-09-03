В квартире соседа нашли кровь: подробности гибели девочки из Нижнего Тагила

В квартире соседа погибшей в Нижнем Тагиле девочки нашли кровь. Отец 11-летнего ребенка, которого искали всем городом, сообщил, что в жилище провели обыск. Подробности сообщает ИА Регнум.

«В квартире кровь нашли. Дверь была вскрыта. Дверь вскрыли и обнаружили кровь», — пояснил мужчина.

Полицейские задержали соседа, которого подозревают в убийстве девочки.

Как сообщает Ura.ru, школьница пропала 31 августа, когда пошла гулять с подругами. Поиск ребенка продолжался, а найти тело в подвале и задержать подозреваемого в убийстве удалось благодаря оперативно-тактическому эксперименту. К нему прибег бывший начальник, а ныне первый замруководителя свердловского СКР Анатолий Надбитов.

«По его указанию был впервые применен некий оперативно-тактический эксперимент, который позволил раскрыть обстоятельства исчезновения ребенка. Очень важные улики также были обнаружены в подвале общежития», — сообщил собеседник.

На данный момент ведется обследование помещения. Но сама тактика, с помощью которой смогли найти тело ребенка, держится в тайне.

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