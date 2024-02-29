В квартире под Ростовом нашли тела отца и сына, замурованные в бетон

Под Ростовом, в городе Зверево, были найдены тела двух мужчин, замурованные в бетон. Они могли приходиться друг другу отцом и сыном. Об этом сообщает сайт Donday. Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным источника, трупы были обнаружены 26 февраля благодаря жителям многоэтажки. Они почувствовали неприятный запах и вызвали полицию. Зловония исходили от одной из квартир. Как отметили очевидцы, внутри было невозможно находиться, правоохранителям пришлось работать в противогазах.

Посреди одной из комнат находился импровизированный склеп из гипсокартона, который был залит бетоном. А в нем нашли два мужских тела. Известно, что труп молодого человека пролежал внутри не менее пяти месяцев.

К слову, в квартире также находилась хозяйка, которая отказывалась признавать, что ее сын и муж мертвы. Она утверждала, что они просто спят и скоро очнутся. Выяснилось, что в семье все страдали от психических расстройств. Несколько месяцев назад соседи перестали видеть ребенка супругов, а затем и главу семейства.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве мумия пенсионера полгода пролежала в квартире.