В квартире одинокого парализованного мужчины в Москве взорвался телевизор

На Минской улице в Москве в квартире 67-летнего мужчины с парализованными ногами взорвался телевизор.

Об этом сообщает Пятый канал.

В момент происшествия в квартире недавно похоронивший отца мужчина с парализованными ногами находился один.

После взрыва в квартире начался пожар. Вынести мужчину помогли соседи. Информация о пострадавших не поступала.

Жильцы обратились в управление МЧС, на место прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Повреждены мебель и вещи.

Мужчина не пострадал. Его осмотрели медицинские работники.

Ранее мы писали о пожаре в Королеве, в ходе которого погибли жилец дома и пожарный. Известно, что пьяный мужчина одной из квартир многоэтажного дома на улице Пионерской избил жену и сломал мебель в подъезде. Позже мужчина поджег диван и ушел на балкон. Общая площадь пожара составила 58 квадратных метра.