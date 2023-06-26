Избил жену и поджег диван: подробности пожара в Королеве

Стали известны новые детали пожара в городе Королеве, который случился накануне вечером. В ходе пожара погибло двое мужчин: жилец дома и пожарный.

Об этом сообщает mk.ru.

Около 20:00 в правоохранительные органы поступило сообщение, что пьяный житель одной из квартир многоэтажного дома на улице Пионерской избил жену и сломал мебель в подъезде.

Хулиганом оказался 34-летний аудитор коммерческой фирмы. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пытался избить жену. Тогда она забрала детей и ушла к соседям. Позже мужчина поджег диван и ушел на балкон.

На место приехали службы. Один из пожарной бригады пытался спасти мужчину. При этом оба сорвались с 14-го этажа, упали на крышу пристройки и скончались от полученных травм.

Общая площадь пожара составила 58 квадратных метров. Помимо квартиры виновника сгорели также два балкона этажами выше. Больше пострадавших не было.

При этом, по словам жильцов, пожарная сигнализация не сработала. В настоящий момент эта информация проверяется.

По факту случившегося на виновника было возбуждено уголовное дело.

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