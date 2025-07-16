В квартире обнаружили два трупа: москвич устроил поножовщину из-за сходства знакомой с экс-возлюбленной

В Москве правоохранители расследуют убийство двух человек — мужчины и женщины. Их трупы обнаружили в квартире. По подозрению в совершении преступления задержан их знакомый. На допросе он раскрыл мотив жестокой расправы, передает НТВ.

Трупы москвичей нашли в жилище на Щелковском шоссе. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Стражи порядка начали искать причастного к двойному убийствe и вскоре вышли на его след.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего мужчину, который был знаком с жертвами. На допросе он признался, что зарезал девушку из-за ее сходства с бывшей возлюбленной. Затем под нож попал мужчина — он пытался заступиться за пострадавшую и тоже погиб. Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее в Великом Новгороде мужчина пришел на работу к своей жене и зарезал ее. За неделю до этого россиянка ушла от супруга к другому.