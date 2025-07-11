Убитая на работе в Новгороде девушка перед смертью ушла от мужа к его другу

В Великом Новгороде произошло жестокое убийство — 28-летний мужчина пришел на работу к своей жене и зарезал ее. За неделю до трагедии 25-летняя девушка ушла от супруга к его другу. Об этом aif.ru рассказала сестра обвиняемого.

Пара прожила вместе около девяти лет, в августе должна была отметить пятилетие свадьбы. По словам сестры, Илья и Даша (имена изменены) любили друг друга, но их брак был непростым — постоянные ссоры нередко перерастали в драки.

«У них была квартира в ипотеку, мечтали завести детей. Конечно, у них были ссоры...Они столько лет вместе. Были и драки, взаимные - они друг друга били. Трезвые они вообще никогда не ругались», – сообщила она.

Отношения окончательно разрушились после того, как у Ильи появился новый друг. Сначала мужчины общались вдвоем, но позже в их компанию вошла Даша.

Незадолго до трагедии девушка призналась мужу, что влюблена в его приятеля, собрала вещи и ушла. Через шесть дней, 6 июля, Илья пришел в мебельный магазин, где работала его жена, и нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных травм Даша скончалась.

Сестра утверждает, что ее брат «очень любил жену» и теперь глубоко раскаивается в содеянном.

Ранее мы писали о том, что тело 20-летней девушки нашли во дворе ее парня. По сообщениям СМИ, он не хотел, чтобы любимая училась в автошколе.