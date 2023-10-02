В квартире на севере Петербурга нашли тело новорожденной девочки

На севере Санкт-Петербурга обнаружили мертвой маленькую девочку. Малышке был всего один месяц. Предварительно, бездыханное тело ребенка нашел отец, после чего рассказал об этом матери. Подробности узнало издание Фонтанка.

По данным источника, малышка перестала дышать в кроватке. То, что она не подает признаков жизни, увидел папа, после чего стал вызывать скорую помощь. Пока медики ехали в квартиру, мама новорожденной пыталась ее реанимировать. Однако все оказалось безуспешно.

В больницу младенца доставили в состоянии клинической смерти. Врачи делали все возможное, чтобы вновь запустить маленькое сердце, но ничего не вышло. Тело отправили в морг для установления причины кончины.

К слову, родилась девочка в семье, которая состоит на учете как неблагополучная. Ее 42-летний отец неоднократно привлекался к уголовной ответственности по делам о краже и наркотиках. Сейчас он тоже находится под следствием. А 43-летняя мать умершей не работает. Известно, что живут супруги в доме, полном родственников.

Ранее в Самаре восьмилетняя девочка провела сутки в квартире с трупами матери и отчима.