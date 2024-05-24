В квартире Михаила Ефремова поселились десять незнакомых мужчин

Москвич после инсульта обнаружил в своей квартире 10 незнакомых мужчин. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Невероятная история случилась с жителем Москвы Михаилом Ефремовым. Мужчина познакомился с девушкой, которая пообещала помочь ему с деньгами и трудоустроить в свою компанию. Чуть позже Михаил пришел на знакомство с будущими коллегами. Один из них узнал, что у мужчины есть Mercedes-Benz и попросил на время одолжить автомобиль. Михаил отказать не смог.

Когда мужчина вместе с коллегой по имени Салибек пришел домой, чтобы передать ключи от машины, ему вдруг стало плохо — Михаила госпитализировали.

Пока Ефремов лежал в больнице, к нему домой наведался сын, который увидел странную картину — в квартире было десять мужчин, которые объяснили, что они являются якобы коллекторами.

Выгнать непрошенных гостей быстро не удалось — после выписки из больницы Ефремов еще неделю жил в своей квартире вместе с Салибеком и его родственниками. Однако когда Михаил сказал, что ждет в гости возлюбленную, ему все же удалось выпроводить гостей.

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