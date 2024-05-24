Школьница украла подругу и заперла ее в сарае под Балтийском

Под Балтийском школьница украла подругу и заперла ее в своем сарае. В течение 11 часов девочка врала поисковикам, поэтому похищенную не могли найти. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, 13-летняя жительница поселка Опорного пошла гулять вместе с 15-летней приятельницей. Как рассказала мать похищенной, обычно она всегда возвращалась вечером домой, но в этот раз даже с наступлением темноты не пришла, из-за чего члены семьи стали волноваться.

Родительница девочки подняла тревогу и пошла вместе с другими жителями поселка, спасателями и кинологами искать дочь. Первым делом они направились к подруге школьницы, но та направила их по ложному следу.

Только к утру подростка нашли в сарае приятельницы. Обнаружить ее удалось благодаря крикам «на помощь».

Возбуждено уголовное дело за похищение человека.

Ранее в Подмосковье двое школьников домогались девочку, пытая ее электрошокером в машине.