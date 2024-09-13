«А они говорят, чудес не бывает»: военкора Поддубного выписали из больницы

Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из больницы. Он проходил лечение после того, как его ранили в Курской области. О том, что журналиста отпустили домой, рассказала Маргарита Симоньян в личном Telegram-канале.

Поддубный несколько недель находился в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Его доставили в Москву, когда в результате атаки дрона ВСУ его тяжело ранило. В курской больнице он находился в реанимации, ему оказали помощь, а затем транспортировали в столицу.

Врачи сообщали, что у Евгения ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Первое время его состояние оценивали как тяжелое, но потом он стал постепенно поправляться. И 13 сентября стало известно, что медики выписали журналиста.

«Женю Поддубного выписали. Спасибо, Господи! А они говорят, чудес не бывает», - отметила Симоньян в своем блоге.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, как удалось спасти Евгения Поддубного после ранения. По его словам, журналиста нашел местный житель.