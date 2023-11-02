В Кузбассе жена с любовником убили мужа во время застолья

В Кузбассе жена жестоко расправилась с мужем. Помог ей совершить убийство любовник, к которому она переехала, уйдя от супруга. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.

Как стало известно, 28-летняя россиянка собиралась окончательно расторгнуть все связи со своим 47-летним мужем. Они подали заявление на расторжение брака, после чего в один из дней женщина вернулась домой с другим мужчиной, чтобы забрать вещи. Сначала все было довольно мирно, пока не началось застолье, во время которого и произошел роковой конфликт.

Выпившая жительница Кузбасса и ее новый бойфренд совершили убийство, после чего скрылись. Тело их жертвы было обнаружено спустя несколько часов родственниками. У мужчины были повреждения в области головы и шеи, а также он был связан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц». На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Также известно, что подозреваемые должны будут пройти психолого-психиатрические экспертизы.

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