В Кузбассе сборщик шишек обвинил коллегу в краже майонеза, ударил его ножом и получил срок

В Кузбассе 27-летний мужчина напал с ножом на товарища из-за украденного майонеза. Причем позже выяснилось, что соус никто не брал, но конфликт разрешить мирным путем уже не получилось. О произошедшем рассказало издание ngs.ru.

По информации источника, инцидент произошел 14 сентября прошлого года. Повздорившие приятели состояли в бригаде по сбору шишек. В конце очередного рабочего дня мужчина обнаружил пропажу майонеза и обвинил в этом одного из коллег. Завязалась ссора, но еще без печальных последствий. Ситуация накалилась, когда женщина из их коллектива нашла «украденное» и доказала невиновность сборщика.

Осознав свою ошибку, россиянин заявил, что извиняться все равно не планирует, и именно это привело к драке. Во время схватки потерпевший кинул обидчика в костер, а тот в ответ нанес по нему несколько ножевых ранений. Удары пришлись в грудь и шею.

Убивать коллегу напавший не планировал. Немного успокоившись, он оказал приятелю первую помощь, посадил его в машину и отвез в больницу. В итоге медикам удалось спасти пострадавшего, а после стабилизации состояния он заявил, что никаких претензий к товарищу не имеет, тем более что за майонез он все же извинился.

В суде собирателя шишек приговорили к трех годам условного уголовного срока.

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