В Кузбассе многодетного отца задержали по подозрению в изнасиловании 3-х дочерей

В Кузбассе многодетного отца задержали по подозрению в сексуальном насилии над тремя дочерьми. О совершенном мужчиной преступлении стало известно после обращения старшей девочки в органы опеки. Подробности узнало издание Kp.ru.

По информации источника, россиянин вместе с сожительницей воспитывает восемь детей. Оба родителя работают, но глава семьи нередко был замечен в нетрезвом виде. Местные жители, знакомые с ним, рассказали, что он ранее был судим. Также есть данные, что он летом прошлого года был поставлен на профилактический учет в ОПДН.

Предварительно, на протяжении нескольких лет отец насиловал трех своих дочерей. Долгое время девочки молчали, но недавно обо всем решила рассказать старшая из них. Об этом сообщили соседи семьи.

После полученных сведений мужчину, подозреваемого в изнасиловании подростков, задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Урале восьмиклассник изнасиловал ребенка. После случившего суд принял решение отправить 15-летнего школьника в СИЗО.