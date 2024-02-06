На Урале восьмиклассника отправили в СИЗО за изнасилование ребенка

На Урале задержали восьмиклассника, который надругался над несовершеннолетним ребенком. По словам знакомых 15-летнего парня, его мать не в курсе задержания.

Подробности приводит Telegram-канал КП-Екатеринбург.

По информации источника, юношу задержали шесть дней назад. По факту совершенных им действий в отношении ребенка было возбуждено уголовное дело.

Суд принял решение отправить школьника в СИЗО.

Известно, что он родом из Качканара. При этом молодой человек часто бывал с друзьями в Солнечном.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мужчина заманил 13-летнего мальчика в машину и стал домогаться. Он обещал ребенку подработку – тот согласился сесть в автомобиль. Позже школьник рассказал обо всем родителям. Злоумышленника задержали: помогло то, что ребенок помнил номера авто. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что он имел судимость.