Ударивший девочек молотком подросток объяснил свой поступок

16-летний подросток, напавший с молотком на школьниц в Домодедово, объяснил свой поступок. Видео с допроса опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанный объяснил полицейским, что после случившегося пытался замести следы — одежду со следами крови и молоток он спрятал в сарае. Подросток признал вину, но не стал уточнять, раскаивается или нет. Своим мотивом юноша назвал неприязнь к женщинам.

По данным mk.ru, 11 июля подросток отправился на прогулку, пока его семья отдыхала у реки. Вернувшись домой, парень был подавленным и заперся в комнате. Близкие застали юношу в момент, когда он пытался совершить суицид. Ему оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.

После родственники узнали о нападении на девочек. В предсмертной записке он назвал себя инцелом — человеком, который считает себя отвергнутым женщинами.

Предварительно подросток не состоял на учете у психиатра. Но в прошлом году он пытался избить сверстника, с которым конфликтовал. В целом парень в последнее время стал нервным и агрессивным. Это, возможно, связано с тем, что ему пришлось бросить плавание, в котором он делал большие успехи.

Ранее знакомый рассказал о семье напавшего на школьниц подростка. Он охарактеризовал родителей парня с положительной стороны.