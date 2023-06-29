«Она знала, что там труп»: почему 6-летнего Далера из Екатеринбурга полгода никто не искал

В Екатеринбурге продолжают выяснять обстоятельства смерти шестилетнего Далера, которого разыскивали полицейские и волонтеры в течение трех дней. Его тело было найдено в гараже недалеко от его дома, и предварительно он скончался еще несколько месяцев назад. Обнаружившие труп сообщили, что от помещения исходил зловонный запах, и именно из-за него они решили заглянуть внутрь.

Сейчас одной из главных подозреваемых в убийстве проходит опекун мальчика – 34-летняя учительница, воспитывающая шесть детей. Она призналась, что действительно скрыла гибель приемного сына, так как испугалась, но при этом, по ее словам, он умер из-за несчастного случая. Женщина рассказала на допросе, что Далер утонул в ванной, когда находился под присмотром 13-летней сестры, а ее в тот момент не было рядом.

Когда россиянка узнала, что ребенок не дышит, она поместила его тело в сумку и отнесла в гараж. Через время труп начал разлагаться, из-за чего появился специфический неприятный запах. Однако и это не заставило опекуна сообщить обо всем полиции. Она создавала видимость, что с мальчиком все хорошо, а знакомым жаловалась, что зловония в гараже появились из-за «сдохнувшей крысы».

«Сказала, что там крыса сдохла. И просила помочь разобрать этот гараж. В голове не укладывается, если она знала, что там труп, и просила при этом заказать «Газель»,- цитирует слова знакомой подозреваемой издание E1.ru.

Также источник СМИ сообщила, что Далера никто не видел с начала года, при этом поведение его приемной матери нисколько не изменилось. Она продолжала оставаться жизнерадостной. Однажды коллега приехала к ним домой и захотела увидеть мальчика, но опекун сказала, что он спит. Предварительно, на тот момент он был уже мертв.

Ранее биологическая мама Далера отреагировала на его смерть и призналась, что не общалась с ним уже шесть лет из-за лишения родительских прав.