В Курской области разъяренный бык сорвался с привязи и насмерть забодал женщину. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По данным источника, трагедия произошла утром 15 июня. Тогда бык сбежал с привязи и отправился в сторону населенного пункта. Узнав об этом, хозяева попытались вернуть животное в стойло, но это лишь разозлило его.

Внезапно бык вышел на луг, на котором находилась семейная пара, и напал на супругов. От полученных травм женщина скончалась на месте. Спасти удалось только мужа погибшей, который сейчас находится в реанимации.

Спустя несколько часов быка удалось обезвредить. Как только это произошло, ветеринары взяли у него анализы, чтобы проверить животное на наличие бешенства. Местные жители уверяют, что бык никогда не отличался спокойным нравом.

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