В Курской области нашли тело бойца ВСУ, оставленное в холодильнике

В Курской области был найден труп бойца ВСУ, который был спрятан в промышленном холодильнике. Тело нашли во время зачистки населенного пункта. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, мертвого военного могли оставить сослуживцы, когда отступали. В одном из домов они нашли подвал, где находился большой холодильник. Предположительно, его украли из магазина. Туда труп и поместили. Нашли его уже российские силовики.

«В холодильнике был обнаружен труп военнослужащего ВСУ, что может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших», - рассказал представитель российских силовых структур.

Напомним, что ВСУ попытались захватить Курскую область 6 августа. Но их продвижение было остановлено. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО (режим контртеррористической операции – прим. «Страсти»).

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