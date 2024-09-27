«Хотелось помочь Родине»: школьница втайне от родителей ушла на СВО

Школьница из Новосибирска за месяц до сдачи ЕГЭ решила отправиться в зону специальной военной операции добровольцем. О своем выборе она рассказала родителям постфактум. Об этом сообщает Kp.ru.

Девушка рассказала, что после школы мечтала поступить в медицинский и стать врачом-терапевтом. Однако планы изменились с началом СВО. Обучаясь в 11 классе, она поняла, что хочет помочь стране и подписать контракт с Минобороны.

«Мне хотелось помочь Родине, да и лишние руки в медицине всегда нужны», - поделилась юная россиянка.

Когда девушке исполнилось 18 лет, она отправилась в военкомат, но ей сказали подождать до лета. А уже в июне с ней подписали контракт. Родителей доброволец поставила перед фактом. Они были удивлены, но решение дочери поддержали. Правда, как призналась жительница Новосибирска, мама с отцом переживают за нее.

Три месяца девушка проходила обучение вместе с другими добровольцами-медиками. Сейчас на СВО она служит санитаркой.

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