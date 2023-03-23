В Курской области мать настойчиво пытались лишить родительских прав, чтобы не выдавать жилье

В Курской области многодетную мать настойчиво пытались лишить родительских прав, когда женщина обратилась за помощью в улучшении жилищных условий. К ней отправили органы опеки: они поместили детей в приют и подали на женщину в суд, но проиграли.

Сейчас семья живет в домике на базе отдыха. В нем повсюду сырость, а рядом нет никаких школ и садов. Это жилище женщине предоставила местная администрация вместо комфортного дома в родном поселке.

Полгода назад у семьи были другие условия: три квадратных метра на человека, печка, старая электроплитка и две комнаты – для мальчиков и девочек.

Юрист женщины Ольга Дмитриева рассказала РЕН ТВ, что после обращения матери в администрацию «начались злоключения»: ее поставили на учет.

Год назад у нее умер муж – россиянка живет на 135 тыс. рублей в месяц, которые выделяют на детей. Средства уходят на одежду, питание и лекарства, а также штрафы, которые выписывают инспекторы.

В итоге детей даже забрали в приют, но потом женщине удалось вернуть несовершеннолетних.

В дело вмешалась прокуратура – она должна обязать администрацию выделить матери качественное жилье. По информации издания, дом уже нашли – его должна приобрести местная администрация. В нем потребуется ремонт, но денег у семьи пока нет.

Ранее сообщалось, что в московском районе женщина выгуливала ребенка на поводке.