Российские бойцы уничтожили иностранного наемника, который воевал на стороне киевского режима в зоне спецоперации. Им оказался ирландец из элитного подразделения рейнджеров, передает Telegram-канал Поддубный |Z|О|V| edition.

Военнослужащему было 29 лет. Его зовут Роберт Диган. На родине мужчина служил в элитном подразделении ирландских рейнджеров. После начала СВО он отправился воевать на стороне киевского режима.

За время боев Диган был ранен. Ирландец потерял глаз, но решился вновь поехать на фронт. Однако в этот раз наемник уже не вернулся. Его ликвидировали российские бойцы. При каких обстоятельствах это произошло, пока не известно.

Ранее наемники из Франции и Польши сорвали с дома ветерана флаг России. Они растоптали государственный символ прямо на глазах у семьи пожилого мужчины.