В Дагестане мать троих детей попыталась сделать аборт и убила новорожденного, об этом сообщает Kp.ru.

23-летняя девушка пойдет под суд после неудачной попытки сделать аборт в домашних условиях. Девушка, которая уже является матерью троих детей, снова забеременела. Однако она никак не могла решить, хочет ли оставлять ребенка или нет. При этом муж оставался в неведении и не знал о беременности супруги.

В итоге на седьмом месяце беременности девушка все-таки решилась вызвать преждевременные роды в надежде на то, что плод родится мертвым. Однако, как рассказал источник, ребенок оказался жив.

«С первого раза не получилось. Второй раз она приняла препарат для стимуляции схваток и выпила алкоголь», - рассказали в окружении девушки.

Недоношенного малыша девушка завернула в пакет и спрятала в сарае. В итоге ребенок умер от асфиксии. О случившемся супруг узнал после возвращения с работы. Он решил отвести жену к врачу из-за сильного кровотечения, там специалист и рассказал о том, что девушка родила ребенка.

Следователи возбудили дело по статье 106 УК РФ.

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