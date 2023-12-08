В Курске задержали мужчину, доставшего пистолет на остановке с целью остановить драку

Полиция в Курске задержала мужчину, который достал пистолет на автобусной остановке. Он хотел таким образом остановить драку.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Запись конфликта появилась в соцсетях. На ней видно, как в один момент мужчина достал пистолет и передернул затвор.

Его разыскала полиция. Выяснилось, что пистолет, который он использовал для урегулирования конфликта, пневматический. С хозяином оружия провели профилактическую беседу: ему разъяснили, что подобное поведение недопустимо в общественном месте.

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