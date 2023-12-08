«Преступление спланировано и подготовлено»: раскрыты детали экспертизы по делу расстрелявшей одноклассников девочки

Судебный эксперт Виктор Гульдан рассказал, что в отношении восьмиклассницы, расстрелявшей детей в брянской школе, проведут посмертную экспертизу. Ее цель – определить особенности личности девочки и понять, как они могли повлиять на поведение подростка.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«В основу экспертизы лягут показания родственников, друзей, школьных учителей, соседей», - сообщил специалист.

Будут выявлены возможные психические расстройства или временные болезненные расстройства.

Гульдан говорит, что действия школьницы демонстрируют отчаяние и решимость. Этому могли предшествовать острая депрессивная реакция, не исключены мотивы ревности, обиды и ненависти.

В ее возрасте, отмечает эксперт, самые нейтральные события приобретают большую значимость. Это объясняется пубертатным возрастом, когда не сформированы механизмы контроля и прогнозирования последствий.

«Но вместе с тем само преступление было спланировано и подготовлено. Оно не спонтанное, возникшее в результате аффекта», - пришел к выводу эксперт.

По его словам, перед совершением преступления у девочки длительное время копились отрицательные переживания. В чем их причина, неизвестна. Эксперт отметил, что участвовал в посмертных экспертизах подростков, совершивших массовые убийства. Но впервые он столкнулся с тем, что убийца – девочка. Эксперт опасается, что у девочки-стрелка появятся последователи.

Ранее сообщалось, что девочка могла вести дневник, в котором писала о ежедневных издевательствах.