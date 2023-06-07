В Курсе ребенок чуть не умер от энергетика

11-летний ребенок из Курска чуть не умер от энергетика с афродизиаком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мама отправила сына за молоком, но в магазине он также купил красно-серебристую банку «для взрослых». Выпив напиток на улице, мальчик почувствовал себя плохо: он побледнел и начал терять сознание.

Прохожие вызвали скорую, и ребенка госпитализировали. В больнице у него случился второй приступ, после чего пациента перевели в центральную детскую больницу Курска.

Напомним, в апреле этого года в Петербурге ребенок отравился жидкостью для электронных сигарет родителей. После госпитализации годовалому исследователю стало лучше.