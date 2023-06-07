20:50, 07 июня 2023
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В Курсе ребенок чуть не умер от энергетика
В Курске 11-летний школьник едва не умер от энергетика с афродизиаком.
11-летний ребенок из Курска чуть не умер от энергетика с афродизиаком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мама отправила сына за молоком, но в магазине он также купил красно-серебристую банку «для взрослых». Выпив напиток на улице, мальчик почувствовал себя плохо: он побледнел и начал терять сознание.
Прохожие вызвали скорую, и ребенка госпитализировали. В больнице у него случился второй приступ, после чего пациента перевели в центральную детскую больницу Курска.
Напомним, в апреле этого года в Петербурге ребенок отравился жидкостью для электронных сигарет родителей. После госпитализации годовалому исследователю стало лучше.