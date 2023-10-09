В Курганской области женщина подожгла дом, чтобы скрыть убийство пенсионерки

В городе Шумиха женщина убила пенсионерку, а после подожгла ее дом, чтобы скрыть преступление. Однако ей это все же не удалось. Подробности истории узнало издание Ura.ru.

По данным источника, россиянка пришла к старушке, чтобы обсудить покупку ее недвижимости. Но сойтись на чем-то им не удавалось, поэтому вскоре разгорелся конфликт. Не в силах сдержать эмоции, более молодая женщина начала избивать оппонентку, а затем схватилась за нож и ударила им жертву несколько раз.

От полученных ранений пенсионерка скончалась, а злоумышленница, дабы не сознаваться в содеянном, решила скрыть следы преступления и избавиться от тела. Она подожгла дом, в котором остался труп и скрылась. Однако во время тушения пожара довольно быстро обнаружили мертвую старушку и определили, что скончалась она не от огня.

Подозреваемую в убийстве уже задержали сотрудники правоохранительных органов. Ее допросили, и сейчас она находится под стражей по решению суда.

Ранее на Сахалине обнаружили тело 71-летнего пенсионера. Его труп лежал в местном продуктовом магазине.