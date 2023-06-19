В Курганской области соседи едва не сожгли мать с детьми из-за испорченного коровами огорода

В Курганской области пара попыталась жестоко отомстить соседке за испорченный огород. Мужчина с женщиной были намерены сжечь мать с двумя детьми, но у них это в итоге не получилось. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

Как стало известно источнику, конфликт разгорелся из-за рогатого скота. Коровы затоптали грядки и испортили все посадки. Животные принадлежали россиянке, проживающей в селе Колесниково с восьмилетней дочерью и семнадцатилетним сыном. А пострадали от них соседи, которые оказались не в силах просто взять и смириться с ущербом.

Вместо того, чтобы разобраться с матерью-одиночкой, пара решила отомстить ей. Причем радикально. Мужчина с женщиной облили ее и детей бензином и были готовы их поджечь, вот только они сумели дать отпор. На место вызвали сотрудников полиции, и они задержали намеревавшихся совершить преступление. В отношении них возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве 39-летний мужчина поджег квартиру матери после того, как она отказала ему в ночлеге. Сообщалось, что он просил у родительницы пожить всего несколько дней, но она не захотела выделять ему спальное место. За это он решил ей отомстить.