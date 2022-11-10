В Курганской области проблемный ученик открыл стрельбу возле бывшей школы

В городе Щучье Курганской области бывший ученик расстрелял машины возле школы. Стрелка задержали, оружие изъяли.

Уточняется, что стрельба началась возле СОШ №1. Оттуда бывший проблемный ученик выпустился два года назад.

Карабин, из которого он стрелял, был украден из чужой машины. Как выяснилось, у парня есть судимости, и, по всей видимости, добавится еще одна.

Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Суд изберет меру пресечения.

9 ноября в Казани начался судебный процесс над Ильназом Галявиевым, который в мае 2021 года зашел в бывшую школу и открыл стрельбу. Заседание прервала пожарная тревога – она была объявлена после того, как по электронной почте в суд поступило письмо с угрозами взорвать здание. Всех присутствующих эвакуировали.