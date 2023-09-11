Пыталась защитить знакомого: ревнивый мужчина с ножом убил сожительницу

На Камчатке мужчина устроил поножовщину, в ходе которой убил сожительницу. Она пыталась защитить знакомого, который тоже был ранен. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу краевого СК.

По данным источника, все произошло вечером 7 сентября в Петропавловске-Камчатском. Мужчина приревновал возлюбленную к их знакомому и затеял ссору. Через некоторое время словесный конфликт перерос в драку. Женщина пыталась защитить гостя, когда ее сожитель накинулся на него с ножом.

«Пытаясь защитить знакомого, женщина вступила в драку с сожителем, в ходе которой он также нанес ей множественные удары ножом», – отмечает источник.

В результате потасовки женщина умерла на месте происшествия. Сообщается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Ранее мы писали о том, как в Сургуте 18-летний мигрант избил двух подростков из-за ревности. Досталось 15-летнему парню и 16-летней девушке. Молодой человек заметил, что его знакомая с кем-то ведет переписку по телефону. Он взял у нее телефон и увидел, что это был другой парень. Тогда он позвал соперника на разговор. Девушку он избил и разбил ее телефон.

Через некоторое время досталось и знакомому жительницы. Мигрант избил парня до такой степени, что ему потребовалась медицинская помощь.