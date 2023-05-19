В Кургане школьница распылила перцовый баллончик в лицо одноклассницы из-за формы на выпускной. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Известно, что ученики девятого класса обсуждали выпускной вечер. В процессе разговора одна девочка отказалась приходиться на церемонию в форме. «Я что, лохушка, чтобы идти в фартуке», — произнесла она.

Подобное крайне не понравилось ее однокласснице, вот почему она схватила девочку за волосы и начала избивать. После этого школьница распылила перцовый баллончик в лицо потерпевшей. Во время драки учительница пыталась разнять девочек, а их одноклассники в спешке покидали кабинет из-за отсутствия свежего воздуха.

По данным источника, потерпевшая получила химический ожог глаз, вот почему после инцидента она отправилась за помощью в медицинское учреждение.

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