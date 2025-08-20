В Кургане подростки проникли в бункер гражданской обороны и украли противогазы

В Кургане группа подростков украла имущество из бункера гражданской обороны, предназначенного для железнодорожников. Школьники похитили комплекты РЖД на сумму более 34 тысяч рублей.

Об это сообщает Управление на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу.

В июне 2025 года 16-летний подросток и двое его приятелей 2010 и 2011 годов рождения проникли в защищенное сооружение, предназначенное для сотрудников станции Курган, и похитили костюм химической защиты, индивидуальный противохимический пакет, респиратор, аптечку, фонарь, противоожоговый набор и другие предметы, говорится в материалах дела.

Все похищенное они хранили у себя дома в тайне от родителей. Зато открыто хвастались своим поступком в соцсетях. В ходе расследования правоохранители обнаружили сообщество, на которое были пописаны все трое и куда выкладывали видео из бункера.

Когда личности малолетних диггеров были установлены, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проверили допрос подозреваемых в присутствии родителей. Школьники признались в содеянном.

Самый старший из них, 16-летний подросток, предстанет перед судом. Против родителей других фигурантов дела, не достигших возрасте уголовной ответственности, составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.

