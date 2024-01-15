В Кургане мать подала в суд на больницу за дыру на коже сына после антисептика

В Кургане женщина подала в суд на больницу за дыру на коже трехлетнего сына после антисептика. Мальчику потребовались две операции.

Подробности приводит Ura.ru.

Женщина и ее ребенок лежали в больнице в апреле 2023 года. У мальчика подозревали двустороннюю пневмонию, ему назначили уколы.

В один из дней медсестра сделала укол и положила вату. По словам матери, ее не предупредили, что держать средство можно не более 20 секунд – в итоге вату оставили на 3-5 минут.

«Из-за химического ожога за месяц на коже у ребенка появилась дыра глубиной почти 3 см, 2 см в окружности. Начался некроз тканей. Место ожога оперировали дважды», - рассказала россиянка.

Заметив покраснение, мать обратилась к медсестре. Лечение не помогало. За консультацией женщина обратилась к хирургу из Москвы, который на тот момент был в Кургане на конференции.

После случившегося россиянка обратилась в Следственный комитет. Согласно выводам экспертизы, ребенку причинили вред здоровью средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В больнице утверждают: мать была предупреждена о том, что антисептик держат не более 20 секунд.

Мать и сын провели в больнице 4 месяца. У мальчика обострился туберозный склероз, при котором образуются доброкачественные опухоли.

Ранее сообщалось, что в Копейске врачи отправили в школу ребенка с незажившей раной. Дыра на руке была сопоставима по размеру с двухрублевой монетой.