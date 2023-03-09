В Кургане дома найдено тело ученика элитной гимназии: с одноклассниками работают психологи

В одном из домов Кургана нашли мертвое тело 15-летнего подростка с признаками самоубийства. Об этом сообщается на сайте URA.RU со ссылкой на источники из сферы образования и правоохранительных органов.

По данным издания, умерший был учеником элитной гимназии.

«Ученик элитной гимназии был найден мертвым у себя дома», — отметили источники.

Добавляется, что определенные признаки указали на то, что смерть подростка наступила в результате попытки самоубийства. Также сообщается, что он рос в многодетной семье.

На данный момент проводятся следственные мероприятия по этому инциденту. С одноклассниками умершего подростка работают педагоги-психологи. Отмечается, что семья не стояла на учете в органах социальной защиты населения.

В следственном управлении СКР региона сообщили, что сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

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