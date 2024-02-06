В Кунгуре 12-летняя девочка умерла от диагноза, который не заметил участковый врач

В Кунгуре скончалась 12-летняя девочка, у которой была пневмония. Мать умершей рассказала, что ребенка как следует не прослушала участковый врач.

Подробности приводит сайт 59.ru.

Девочки не стало 1 февраля. Она заболела 28 января и спустя 4 дня скончалась.

По словам матери, сначала у ребенка была высокая температура – 39. Две ее сестры тоже заболели. Мать вызвала педиатра, врач пришла в понедельник в районе 15:20, прослушала детей и выписала лекарства. Однако 12-летней дочери на следующий день стало хуже.

Увидев синие губы девочки, женщина позвонила в скорую. Врачи приехали через 15 минут, указали на хрипы. Ребенка отвезли в реанимацию. Через какое-то время произошла первая остановка сердца, затем вторая.

Во вторник домой пришел тот же педиатр. На вопрос отца, как она слушала девочек, доктор сказала: «Просто не прослушала».

1 февраля родители поехали в больницу к дочери. В 18:20 она находилась в крайне тяжелом состоянии, а через два часа родственникам сообщили о смерти.

«У меня заключение на руках: у нее была двусторонняя пневмония. Мы будем, конечно, судиться… Надо прослушивать всё, я же не могу сама прослушать свою дочь, я не доктор», - сказала женщина и призвала всех родителей следить за тем, как лечит врач и что назначает.

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