В Крыму завершено расследование дела об изнасиловании купающейся девочки

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Севастополя. Он обвинялся в насильственном половом преступлении: жертвой мужчины стала купающаяся в море девочка.

Как сообщила пресс-служба регионального СК, в июле 2023 года мужчина купался совместно с малознакомой школьницей 11 лет. В море в районе поселка городского типа Кача он совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.

Девочка рассказала о случившемся родителям, те обратились в полицию.

Личность преступника была установлена. Мужчину задержали в декабре, до суда он будет находиться в СИЗО.

За преступление против половой неприкосновенности малолетней он предстанет перед судом. Как рассказали в пресс-службе, собрано достаточное количество доказательств о вине задержанного. В настоящее время результаты расследования переданы в прокуратуру. Затем они поступят в суд.

Также известно, что после случившегося девочке потребовалась реабилитация.

Ранее сообщалось, что в Севастополе отец надругался над четырехлетней девочкой в ванной. В полицию обратилась мать пострадавшей. Мужчину заключили под стражу.