В Крыму убили 45-летнюю певицу Наталью Немеляйнен. Об этом сообщает «Российская газета».

Певицу Наталью Немеляйнен нашли на территории дачного товарищества «Муссон» на Фиолентовском шоссе в Крыму. Женщине было 45 лет. Прощание с артисткой запланировано на 19 февраля.

Сообщается, что в убийстве подозревают ее соседа по СНТ. Мужчина напал на певицу в ходе бытового конфликта — он нанес ей несколько ударов кирпичом по голове, женщина умерла на месте. Преступника задержали сотрудники Росгвардии.

Наталья Немеляйнен родилась в Севастополе. Она была певицей и автором-исполнителем.

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