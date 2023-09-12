В Крыму девочка провалилась ногой в дыру гнилого пирса и получила ушиб паха

В Крыму шестилетняя девочка провалилась ногой в дыру гнилого пирса после морского путешествия на яхте. Ребенок чудом остался без переломов.

Подробности происшествия Telegram-каналу Mash на волне рассказала мать пострадавшей девочки.

Вместе с дочерью они были на морской прогулке в Балаклаве. По возвращении пришлось идти по пирсу из сгнивших досок и с дырами.

«Ребенок поскользнулся, и нога провалилась полностью в пирс», - рассказала женщина и добавила, что конечность «ушла под доски».

На помощь пришли капитаны с соседних яхт. У девочки нашли ссадины и синяки в паховой области. Как пишет источник, женщина написала заявление.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка умерла в Красноярском крае в яме, вырытой соседом под столб. По одной из версий, она могла потянуться за ящерицей или лягушкой – из земли торчали одни ноги. Ребенок мог перекрыть поступление воздуха телом.