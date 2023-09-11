В Красноярском крае восьмилетняя девочка умерла из-за вырытой соседом под столб ямы

Восьмилетняя школьница в селе Новобирилюссы Красноярского края могла погибнуть в яме глубиной 85 см, потянувшись за ящерицей или лягушкой. Соответствующую версию смерти ребенка сообщили в ГСУ СК России по региону.

Комментарий приводит сайт kp.ru.

«По одной из версий, ребенок мог потянуться в яму, заметив на дне ящерицу или лягушку», - сообщили в пресс-службе.

Каких-либо игрушек в яме не обнаружено. Тело было погружено в яму, а ноги торчали. Полагают, что она перекрыла поступление воздуха телом.

Яма, в которой нашли девочку, была вырыта соседом для установки столба.

В селе шокированы смертью ребенка, тем более, что рост школьницы составлял 120 см. Следов насильственной смерти не обнаружено. Местные жители говорят, что девочка любила природу и разную живность, ловила ящериц и лягушек.

Ранее сообщалось о смерти девочки на горке в детском саду. У сооружения не хватало одной дощечки – был некомплект. В пользу семьи погибшей с детского сада взыскали 4,5 млн рублей.