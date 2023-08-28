В крови увезли на скорой: нападение не девушку закончилось массовой дракой у клуба

Жестокая разборка произошла между жителями Комсомольска и гостями из Краснодара около одного из местных ночных клубов. Одного из участников драки доставили в больницу окровавленным. Еще четверо отказались от госпитализации, передает kp.ru.

Массовая драка произошла накануне, 27 августа, около шести часов утра. Ее спровоцировал один из местных жителей — мужчина ударил девушку, после чего с ним решили поквитаться защитники жертвы. Хулигана избила компания из трех человек. Всего, как утверждается, пострадали пятеро. Виновник конфликта получил тяжелые травмы, поэтому его пришлось доставить в больницу. Девушке врачи оказались помощь на месте, еще двум мужчинам, которые прибыли из Краснодара, тоже. Еще один участник драки отделался легкими повреждениями.

По факту случившегося пока не планируется возбуждать уголовное дело. Пострадавшая девушка по какой-то причине оставила о себе неверные данные, а мужчины отказались писать заявление.

Ранее массовая драка произошла в Красноярском крае. Мигранты избили арматурой и молотками заступившегося за девушку мужчину и зарезали его ножом.