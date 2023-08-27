Мигранты избили арматурой и молотками заступившегося за девушку сибиряка и зарезали его ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых граждан Азербайджана, которые подозреваются в жестоком убийстве жителя Красноярского края. Мужчина заступился за девушку и был избит арматурой и молотками, а после зарезан, передает ТАСС.

Смертельный конфликт произошел в Шарыпове. По версии правоохранителей, трое граждан иностранного государства пристали к одной местной жительнице. За девушку вступилась супружеская пара и их знакомый. Сначала пьяные мигранты выясняли отношения с сибиряками словесно. Потом к ним подоспел соотечественник, который принес арматуру и два строительных молотка-кирки. Вооружившись, иностранные граждане напали на оппонентов.

В результате драки один из жителей Шарыпова получил смертельные травмы. Мужчину избили арматурой, молотками, а после изрезали ножом, которой иностранцы достали во время потасовки. В результате конфликта раненый сибиряк скончался. Мужчина и женщина, супруги, которые были вместе с ним, пострадали и оказались в больнице. Мигрантов через некоторое время задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в Липецке агрессивный мигрант напал на местную жительницу. Иностранец схватил женщину за волосы и потащил за остановку.