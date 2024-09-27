В крови погибших от отравления детей в Красноярске нашли вещество от насекомых. Об этом сообщает RTVI.

Журналисты ссылаются на данные регионального СК. По итогам экспертизы, анализы крови скончавшихся от отравления пельменями детей показали наличие неизвестного инсектицидного средства. Теперь отравление веществом от насекомых является приоритетной версией следователей.

При этом, на шерсти кота, тело которого спустя некоторое время после госпитализации детей и их родителей нашли рядом с домом, также обнаружены следы неустановленного инсектицида.

Напомним, 21 сентября семья из Красноярского края поужинала пельменями и курицей, купленными в местном магазине. После этого все члены семьи почувствовали себя плохо. Четверых детей врачам спасти не удалось. При этом беременную мать и отца уже выписали из больницы. Родители детей настаивают на версии о том, что виной всему некачественные товары из магазина.

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