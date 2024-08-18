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Опубликовано 18 августа 2024, 15:59
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В крови обнаружили алкоголь: мать 3-летнего мальчика, который ползал по карнизу окна, выпила и уснула

Мать ползавшего по карнизу ребенка в Новгородской области выпила и уснула .
В крови обнаружили алкоголь: мать 3-летнего мальчика, который ползал по карнизу окна, выпила и уснула

© Freepik

Жительница Новгородской области, чей 3-летний сын едва не выпал из окна, оставила ребенка в опасности из-за алкоголя. Женщина злоупотребила спиртными напитками, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, мальчика увидели ползающим по карнизу окна, которое расположено на пятом этаже многоквартирного дома. Очевидцы вызвали на место сотрудников МЧС и полицию.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что женщина в тот день выпивала. В ее крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Когда ребенок ползал по карнизу, мать спала и не знала об этом.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Горе-мать могут привлечь к ответственности по статье неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что органы опеки изъяли из семьи мальчика, который ползал по карнизу окна. Прежде ребенок уже подвергал себя опасности таким образом.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
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