В крови обнаружили алкоголь: мать 3-летнего мальчика, который ползал по карнизу окна, выпила и уснула

Жительница Новгородской области, чей 3-летний сын едва не выпал из окна, оставила ребенка в опасности из-за алкоголя. Женщина злоупотребила спиртными напитками, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, мальчика увидели ползающим по карнизу окна, которое расположено на пятом этаже многоквартирного дома. Очевидцы вызвали на место сотрудников МЧС и полицию.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что женщина в тот день выпивала. В ее крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Когда ребенок ползал по карнизу, мать спала и не знала об этом.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Горе-мать могут привлечь к ответственности по статье неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что органы опеки изъяли из семьи мальчика, который ползал по карнизу окна. Прежде ребенок уже подвергал себя опасности таким образом.