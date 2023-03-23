В крови двухлетней девочки нашли наркотики и алкоголь после похода в гости в Москве

В Москве у двухлетнего ребенка в крови нашли алкоголь и наркотики. Накануне мать с дочерью были в гостях у родственников. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

По данным источника, пока женщина разговаривала с родными, ребенок находился под наблюдением близких. В один момент, когда мать подошла к ребенку, ей показалось, что дыхание малыша не совсем обычное. Ребенок не просыпался. После этого вызвали медиков.

Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу. При первичном осмотре у девочки выявили сахарный диабет.

«Была проведена инфузионная терапия, при которой выяснилось, что тяжесть состояния обусловлена метаболическими и водно-электролитными нарушениями, а также гипергликемией», – отмечается в сообщении.

Но после повторного обследования сахарный диабет не подтвердился. Врачи взяли анализы на другие показатели, и нашли в моче ребенка синтетическое вещество морфин, а в слюне — 0,2 промилле. Пока неизвестно каким образом эти вещества попали в организм ребенка. Девочку перевели в педиатрическое отделение.

Ранее мы писали о том, как четырехлетняя девочка посетила библиотеку в Петербурге и получила черепно-мозговую травму.

Известно, что ребенок уронил на себя стеллаж с книгами. В результате падения потерпевшая получила серьезные травмы, сотрясение и ушиб мягких тканей головы.