В красных перчатках и шляпе: неизвестный мужчина следил за Ириной Фарион перед покушением

Перед нападением за экс-депутатом Верховной Рады Ириной Фарион, известной своими русофобскими высказываниями, велось пристальное наблюдение. Соседи погибшего политика описали внешность возможного преступника.

Соседка Фарион Мария Бабюк заметила, что в течение нескольких недель за подъездом Ирины следил мужчина лет 20−25. Он появлялся на лавочке каждый день в 10 утра. Другие жильцы дома, разговорившись с незнакомцем, узнали, что он из Тернополя и даже предлагали его накормить, пишет НТВ со ссылкой на украинские СМИ.

По словам другой соседки Фарион, мужчину, который «дежурил» около дома, трудно описать, поскольку он носил шляпу, красные перчатки и был в закрытой одежде.

«Вот так все закончилось трагедией. У него был странный образ, он был замаскирован. Он сделал все, чтобы его никто не узнал, очки, сидел спокойно, нога на ногу», — сказала женщина.

Она назвала мужчину «странным» и отметила, что видела его в день покушения на Ирину. Его взгляд был всегда направлен в сторону подъезда, где жила Фарион.

Напомним, на политика напали на улице Масарика во Львове — стрелок был в перчатках, а оружие без глушителя. Женщине выстрелили в висок. На смерть Ирины отреагировала главред RT Маргарита Симоньян.