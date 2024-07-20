Во Львове скончалась бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион, известная своими русофобскими высказываниями. На ее смерть отреагировала журналистка и главред RT Маргарита Симоньян.

Симоньян вспомнила, как 60-летняя Фарион мечтала о полной «утилизации» русскоязычного населения.

«Мечтавшая о 'полной утилизации' русскоязычного населения Ирина Фарион утилизирована», — заявила она в своем Telegram-канале, добавив, что «там Господь разберется».

Местная журналистка Марта Олиярник рассказывала, что покушение на Фарион произошло на улице Масарика во Львове — стрелок был в перчатках, а оружие без глушителя. Женщине выстрелили в висок.

Экс-депутат Верховной Рады неоднократно выступала за полный отказ от использования русского языка на Украине. В одном из телеинтервью в 2023 году она рассказывала, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые общаются на русском языке.

Недавно пережил покушение кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп. Журналистка Маргарита Симоньян считает, что к нападению на политика причастно глубинное государство.