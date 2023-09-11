Девочка умерла на горке из-за нехватки детали: детский сад заплатит семье 4,5 миллиона

Суд в Екатеринбурге вынес решение по иску к детскому саду, где четырехлетняя девочка удушилась на горке. С дошкольного образовательного учреждения взыскали 4,5 млн рублей в пользу родителей и брата погибшей.

Подробности сообщает сайт kp.ru.

Семья просила 10 млн рублей, суд удовлетворил исковые требования частично. Сад обязан выплатить матери расходы на погребение в размере 160 189 рублей, компенсацию морального вреда – 1 800 000 рублей – и судебные расходы в размере 4 703 рублей. Отцу положены компенсация морального вреда в аналогичном размере и компенсация расходов по уплате госпошлины за подачу иска в сумме 300 рублей. Брату назначили компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. рублей и также расходы за госпошлину.

Напомним, трагедия случилась 25 января. Во время прогулки ребенок застрял в конструкции горки из-за шарфа. Девочка шесть дней провела в реанимации и скончалась.

Источник издания сообщил, что в горке мог остаться проем – не хватало детали, так как «был некомплект». Увидев проем, воспитанница решила спрыгнуть на землю, но шея застряла. Расследование дела продолжается. Воспитательница тем временем вернулась к работе после отпуска.

Ранее в Красноярске возбудили уголовное дело после побега из учреждения 5-летнего ребенка.